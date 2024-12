CdS - Zerbin in uscita: Empoli in vantaggio su un altro club di Serie A

Nell'edizione in edicola oggi, il Corriere dello Sport fa il punto del mercato del Napoli in in uscita. Per il quotidiano il futuro è incerto per Rafa Marin e Juan Jesus, mentre un altro azzurro sembra destinato a trasferirsi in prestito a Gennaio.

Si tratta di Alessio Zerbin, richiesto al Napoli dall'Empoli. Per il classe '99, al momento, il club toscano sembrerebbe in vantaggio sul Lecce. In ogni caso è molto probabile il suo trasferimento visto che non ha alcuno spazio nelle (poche) rotazioni di Antonio Conte.