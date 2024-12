Ceccarini: "Strategia chiara per gennaio. Biraghi? E' una soluzione"

Durante la trasmissione Bordocampo – Il Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, che ha affrontato diversi temi legati al calciomercato.

Sul Napoli e il mercato di gennaio: “Io credo che il Napoli abbia una strategia molto chiara per il mercato di gennaio: l’obiettivo è inserire un difensore centrale per dare maggiore solidità a quel reparto e offrire al mister un’ulteriore opzione. Non escluderei neanche l’ipotesi di una partenza di Spinazzola: in quel caso, ci sarebbe bisogno di acquistare un terzino. Per quanto riguarda Raspadori, la sua cessione non sarebbe semplice; per lasciarlo partire, servirebbe un’offerta importante.”

Su Biraghi: “Sulla carta potrebbe rappresentare una soluzione. Non ho informazioni certe su contatti già avviati, ma uno scambio Biraghi-Spinazzola sarebbe plausibile, almeno in ottica di mercato.”

Su Kvaratskhelia: “Di Kvara si è parlato tantissimo, e il tema del rinnovo è stato centrale. Faccio fatica a sbilanciarmi: sicuramente l’infortunio non ci voleva, ma resta un giocatore che sposta gli equilibri. Vedremo come evolverà la situazione del rinnovo.”