Conte, l'ex calciatore: “Vi dico chi potrebbe essere il suo centravanti preferito”

L’ex attaccante Reginaldo, allenato da Antonio Conte ai tempi del Siena, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Per come la pensa Conte, anche per una questione di esperienza di Champions e di campionati certi livelli, penso che il suo preferito potrebbe essere Nunez. Se invece il mister pensa di puntare su Lukaku per la Champions potrebbe optare, sul mercato, per Lucca, che è un attaccante forte che conosce già la serie A. In questo modo Romelu potrebbe riposare in campionato, con Lucca che garantirebbe presenze e gol in massima serie.

Noa Lang sarebbe un giocatore importante per gli attaccanti, avendo firmato anche 11 assist, che non sono pochi. Prendere uno come lui, dopo De Bruyne, sarebbe importante, perché entrambi garantiscono gol ed anche passaggi preziosi alle punte centrali. Il Napoli sta provando a concludere acquisti mirati in tutti i ruoli. Sono convinto, inoltre, che Conte sia rimasto anche per dimostrare che non è un allenatore che vince e se ne va subito, dopo aver avuto rassicurazioni sul progetto tecnico da De Laurentiis. Avendo carta bianca sulla scelta dei calciatori ora penso che possa puntare a fare bene anche in Europa ed il Napoli è diventato un club che attrae i grandi calciatori”.