Conte-ADL-Manna, vertice di mercato appena terminato: i dettagli

© foto di sscnapoli

Inizialmente Antonio Conte doveva ripartire per Torino domani, invece sembra esserci stato un cambiamento di programma. L'allenatore del Napoli dovrebbe prima incontrare il procuratore di Giovanni Di Lorenzo per poi volare in giornata verso il Piemonte.

In questo momento Antonio Conte, il presidente Aurelio De Laurentiis, il ds Giovanni Manna e l’ad Andrea Chiavelli sono riuniti sulla terrazza del Hotel Parker’s di Corso Vittorio Emanuele per definire tutte le strategie di mercato. Intorno le 15.25 è finito il summit, il primo a lasciare l'albergo a bordo del van è De Laurentiis. A riferirlo ai microfoni di ‘Radio Goal’, è il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio.