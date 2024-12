Conte aspetta tre colpi a gennaio: uno può arrivare dalla Roma

vedi letture

"Antonio Conte aspetta tre colpi per gennaio: uno per reparto. A centrocampo si profila invece l’addio di Folorunsho e al suo posto gli azzurri cercano una mezzala di qualità: identikit che porterebbe al nome di Pellegrini, in rotta con la Roma": a scriverlo è il quotidiano Repubblica oggi in edicola che fa il punto sul mercato del Napoli a poche ore dall'apertura della sessione invernale dei trasferimenti. Tra gli obiettivi dunque c'è anche il centrocampista ormai chiuso in giallorosso. Pellegrini dunque può diventare un'opportunità concreta per il Napoli.

