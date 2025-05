Conte-Napoli, aumentano le quotazioni: ADL gli ha prospettato 200mln per il mercato

Potrebbe proseguire a Napoli l'avventura professionale di Antonio Conte. Nelle scorse ore ci sono stati nuovi contatti tra l'allenatore dei campioni d'Italia e il suo presidente Aurelio De Laurentiis, che gli ha prospettato 200 milioni per il mercato e dato però allo stesso tempo anche una scadenza temporale. Adesso Conte riflette perciò sulla proposta di ADL, dopo che era convinto (e il Presidente ne era a conoscenza) di chiudere la sua avventura. Sullo sfondo rimane ancora la Juventus, ferma in attesa di capire come si evolve la situazione. A riportarlo è Tuttomercatoweb.

