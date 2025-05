Ultim'ora Sky - Conte ha deciso di restare! Altro incontro con ADL: ci sarà l'annuncio?

La corte serratissima di Aurelio De Laurentiis per riuscire a trattenere Antonio Conte a Napoli ha portato i propri frutti e indotto l'allenatore leccese ad accettare di rimanere ancora alla guida degli azzurri. Lo conferma ai microfoni di Sky Sport 24 anche Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato: “Antonio Conte ha ormai deciso di restare a Napoli e questa sera ci sarà un nuovo appuntamento con il presidente De Laurentiis, almeno è in programma per sancire definitivamente la sua permanenza.

La Juventus a questo punto, sfumato ormai definitivamente Antonio Conte, deve decidere cosa fare, se proseguire su Tudor o magari provare a fare un inserimento in extremis su Gasperini. Quest’ultimo oggi, ha avuto un incontro con la Roma per continuare il dialogo sul progetto tecnico ed economico del club giallorosso. Una decisione definitiva è attesa nelle prossime 48 ore”.