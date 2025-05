Conte verso l'addio, nel futuro del Napoli c'è Allegri: c'è l'intesa di massima con ADL

Giornate importantissime in casa Napoli in merito al futuro di Antonio Conte. Arrivano aggiornamenti sulla pancgina azzurra da parte di Tuttomercatoweb, che spiega come nelle prossime ore arriverà il famoso summit tra il tecnico e Aurelio De Laurentiis nel quale si prenderà la decisione definitiva, anche se tutto sembra essere già apparecchiato, con le strade dell'allenatore e del club campione d'Italia che sembrano davvero essere destinate a dividersi. Dopo la festa di oggi, con la squadra che sfilerà per le strade della città a bordo di due pullman scoperti, sarà il tempo delle scelte e le sensazioni, lo ripetiamo, portano all'addio, sempre più probabile.

Allegri nel futuro del Napoli.

Se queste sensazioni dovessero essere confermate il Napoli dovrebbe trovare dunque il sostituto, evitando di commettere gli errori dell'anno scorso, quando il post Spalletti portò soltanto a scelte che poi si sono rivelate sbagliate. Il nome è uno solo ed è quello di Massimiliano Allegri. Con l'addio di Antonio Conte confermato il mirino sarebbe puntato direttamente sull'altro ex allenatore della Juventus, che ha già una sorta di intesa di massima con il club azzurro.

Serve la risoluzione.

I legali dell'ex commissario tecnico della Nazionale italiana si metteranno al lavoro per la risoluzione del contratto dello stesso Conte e il Napoli, in modo da permettere all'allenatore di potersi ricollocare subito su un'altra panchina, con l'opzione Juventus che resta la più probabile.