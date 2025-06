Countdown per il colpo dell'estate: ecco quando ci sarà il De Bruyne-day

Il Napoli è pronto ad annunciare il primo acquisto di questo mercato e probabilmente uno dei più grandi della sua storia. Kevin De Bruyne infatti domani potrebbe sbarcare a Villa Stuart per le visite mediche, prima della firma sul contratto. L'operazione è conclusa, ma il condizionale resta d'obbligo per una questione di tempistiche: le parti continueranno in queste ore a scambiarsi la documentazione per poter formalizzare l'affare prima della partenza per il Belgio per rispondere alla chiamata della nazionale. L'accordo c'è tempo, un biennale con opzione per un terzo anno con un importante bonus alla firma (in doppia cifra), così come la sistemazione a Posillipo, scelta dalla moglie in un passaggio in città circa un mese fa e bloccata la settimana scorsa dai suoi legali. E' tutto pronto per un ingaggio che fa sognare la tifoseria.

Il mercato si apre col botto

E' il primo colpo e, probabilmente, il simbolo di una campagna acquisti che sarà pirotecnica, come garantito dalla società ad Antonio Conte per strappargli la permanenza e che vedrà investimenti in ogni reparto. Ed in questo senso proprio l'arrivo di un'icona del calcio internazionale dell'ultimo decennio potrà aiutare non poco sul mercato. Un'operazione nata da lontano, portata avanti sotto traccia dal ds Manna, aiutato anche da Lukaku e Mertens, tra i migliori amici e quest'ultimo anche testimone di nozze di De Bruyne che ha rifiutato altre sistemazioni in Premier per rispetto del City, così come gli ingaggi della MLS e della Saudi League sentendosi ancora perfettamente in grado di mantenere il suo livello e fare ancora la differenza nel calcio che conta. Un rumors che inizialmente per i tifosi sembrava la solita illusione estiva ed invece gli ultimi documenti da scambiare, il passaggio a Villa Stuart e poi Kevin De Bruyne diventerà un calciatore del Napoli.