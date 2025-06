Donnarumma, un affare impossibile? Non rinnova col PSG per l'ingaggio: i dettagli

Dopo la storica vittoria in Champions League Gianluigi Donnarumma ha lasciato aperta ogni ipotesi sul proprio futuro al Paris Saint-Germain. Intervistato da Sky, il portiere della Nazionale ha dichiarato: "Non lo so, vedremo nei prossimi giorni. Ora penso alla Nazionale." Una frase che riaccende le voci su un possibile addio in estate.

Nonostante la volontà reciproca di proseguire insieme, la trattativa per il rinnovo del contratto - in scadenza nel 2026 - è in fase di stallo. Il nodo resta l’aspetto economico: l’ex Milan percepisce attualmente circa 10 milioni di euro annui, cifra che non rientra più nei parametri del nuovo piano salariale varato da Luis Campos, basato su rendimento e presenze. Il PSG propone un ingaggio ridotto, con una parte variabile legata alle prestazioni.

Il portiere, protagonista nella cavalcata europea del club, non intende accettare facilmente un ridimensionamento, e resta in attesa di un’offerta che rispecchi il suo status. Il suo entourage si mantiene fiducioso, ma l’eventualità di una partenza estiva non è esclusa.

In caso di rottura, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City sarebbero pronti a muoversi. Difficile muoversi per le italiane a queste cifre d'ingaggio. Donnarumma, consapevole della sua valutazione sul mercato, potrebbe usare questa incertezza come leva per forzare un accordo più favorevole.