Quante manovre in attacco: Manna ha in pugno un esterno, ma piacciono tanti altri profili

vedi letture

Il Napoli dovrà mettere mano all'attacco in sede di mercato, soprattutto per quanto riguarda le fasce, ma anche al centro arriverà qualcuno. Le ultime arrivano dal Corriere dello Sport: “Il ds Manna ha in pugno Zhegrova del Lilla e ha già bloccato anche David che si è svincolato. Kang-in Lee del Psg piace da tempo. Anche Ndoye del Bologna è un nome che ritorna.

Il sogno è Gyökeres dello Sporting che però ha costi proibitivi e una concorrenza pazzesca. Può diventare un’opportunità Darwin Nuñez, in uscita dal Liverpool, Kean della Fiorentina ha una clausola da 52 milioni valida dall’1 al 15 luglio. Profili diversi sono Lucca dell’Udinese e Bonny del Parma”.