Napoli e Inter avevano pensato a Donnarumma, ma l'idea è già sfumata: il motivo

Spettatore non pagante di PSG-Inter, Gigio Donnarumma ha alzato la Champions League e potrebbe saltare sul podio del Pallone d'Oro, dopo una stagione semplicemente straordinaria che l'ha confermato come miglior portiere al mondo. Il suo futuro però resta tutto da scrivere, con quel contratto in scadenza nel 2026 e nessuna proposta per il prolungamento, ad oggi. Il giocatore ha voluto rimandare ogni discorso al termine della stagione, ma l'addio resta una delle opzioni sul tavolo e potrebbe verificarsi già quest'anno, qualora non si trovasse un'intesa.

Stando a ciò che riporta La Gazzetta dello Sport, i club italiani sono completamente fuori dai giochi per l'assenza del Decreto Crescita: ci avevano fatto un pensierino Inter e Napoli, ma l'operazione-Gigio appare impossibile. L'italiano è nella lista del Real Madrid per il dopo-Courtois (ma solo nel 2026) e ha fortissimi estimatori dalla Bundesliga e dalla Premier League. Piace al Bayern Monaco, che comunque ha in rosa Neuer e vuole valutare Urbig, ma soprattutto piace al Manchester City e alle big inglesi: Guardiola potrebbe perdere Ederson, che ha forti estimatori arabi, e virare sull'azzurro. Ma il suo futuro è tutto da scrivere.