Retroscena De Bruyne, è solo questione di tempo: il Napoli aveva provato ad anticipare l'affare

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Di seguito, un estratto dell’intervista: "De Bruyne? “Credo si tratti solo di una questione di tempi. Il Napoli aveva provato a chiudere tutto già ieri, per far volare il giocatore a Roma e portarlo in giornata a sostenere le visite mediche.

Ma la settimana è occupata dagli impegni con la Nazionale e non c’è stato modo. Probabilmente, nei prossimi giorni De Bruyne sarà a Roma per sostenere le visite. Non ci sono intoppi gravi, solo piccoli dettagli da sistemare. Non c’è stato il tempo materiale per farlo ieri, ma tutte le parti in causa sembrano concordi e decise a chiudere l’operazione".