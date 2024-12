Da Firenze - Biraghi via a gennaio: Napoli è la pista più probabile ma ad una condizione

Il mercato di gennaio è ormai alle porte. Diverse squadre, in Serie A e non solo, hanno già cominciato a muoversi, a programmare. Tra queste c’è anche il Napoli, che oltre ad un innesto in difesa potrebbe anche accogliere un nuovo terzino sinistro.

Cristiano Biraghi è nella lista del club azzurro e in tal senso arrivano conferme dal portale FirenzeViola.it “A gennaio Biraghi andrà via quasi sicuramente: la destinazione principale, ad oggi, può essere il Napoli, ma dipenderà dall'eventuale addio agli azzurri da parte di Leonardo Spinazzola”.