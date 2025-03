Da Firenze - Folorunsho ha convinto: si va verso il riscatto dal Napoli, la cifra

Michael Folorunsho ha avuto un buon impatto alla Fiorentina e ci sono buone possibilità che a fine stagione venga riscattato dal Napoli. Lo scrive il portale Firenzeviola.it: “Finita la stagione poi, a giugno, per gli uomini mercato della Fiorentina sarà il momento si sedersi ad un tavolo con il Napoli per parlare del futuro del mediano romano classe 1998. La formula con cui è arrivato a Firenze è quella del prestito con diritto di riscatto.

I gigliati hanno versato un milione alla società partenopea per questi primi sei mesi, mentre per acquistarlo a titolo definitivo dovranno aggiungerne altri 8. Se per alcuni suoi compagni, come Colpani e Zaniolo, il riscatto è tutt'altro che sicuro e saranno decisive le loro prestazioni da qui alla fine dell'anno, per Folorunsho invece la sensazione è che la dirigenza viola sia orientata verso la conferma. Al di là del lieve infortunio subito, il centrocampista ex Bari e Verona ha convinto, il suo riscatto non sembra quindi essere in discussione (l'obbligo dovrebbe scattare a semplici condizioni)”.