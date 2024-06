Da Milano - Buongiorno si avvicina! Napoli fiducioso di chiudere dopo gli Europei 

La trattativa tra il Napoli e il Torino per Alessandro Buongiorno potrebbe concludersi positivamente per gli azzurri al termine di Euro 2024.

A riferirlo su X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: "Alessandro Buongiorno si avvicina sempre più al Napoli dal Torino. Il Napoli è fiducioso di concludere l'accordo dopo gli Europei e ha già raggiunto un accordo con il difensore centrale per un contratto fino al 2029 (€ 2,5 milioni/anno + bonus)".

Alessandro #Buongiorno is getting closer and closer to #Napoli from #Torino. Napoli are confident to finalize the deal after #EURO2024 and have already reached an agreement with the centre-back for a contract until 2029 (€2,5M/year + bonuses). #transfers https://t.co/seyM5tYwKH