Da Milano - Italiano lascerà la Fiorentina: è il primo nome per il Napoli

Il Napoli si prepara a un nuovo cambio in panchina. De Laurentiis punta su un vecchio pallino per la prossima stagione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli si prepara a un nuovo cambio in panchina. Scrive così il portale specializzato Calciomercato.com, secondo cui De Laurentiis punta su un vecchio pallino per la prossima stagione: Vincenzo Italiano, molto più distaccate le candidature di Raffaele Palladino e Francesco Farioli: “Francesco Calzona sta lavorando con grande intensità e qualità. Doti che sono state apprezzate dal presidente Aurelio De Laurentiis, specialmente per i miglioramenti mostrati in un momento di caos generale del mondo azzurro.

Ma la scelta di virare su Vincenzo Italiano è importante, netta. Nel frattempo il tecnico siciliano ha comunicato alla Fiorentina (prima della tragica scomparsa del dirigente Barone) di voler chiudere l’esperienza a fine stagione. Il sogno sarebbe quello di salutare con un trofeo in bacheca. Tutto condiviso e in un clima di grande rispetto reciproco. Nel futuro c’è il Napoli, una pista che sta diventando sempre più concreta”.