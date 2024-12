Da Torino - Danilo-Napoli, c'è un solo modo per aprire una trattativa

Da qualche giorno il nome di Danilo viene ripetutamente accostato al Napoli. Il capitano della Juventus non figura quasi mai tra i titolari con Thiago Motta e il club azzurro, alla ricerca di un rinforzo in difesa per il mese di gennaio, sembrerebbe interessato.

Stando a quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, dunque, per il momento non ci sono margini di trattativa, a meno che non possa aprirsi la strada che potrebbe portare a Giacomo Raspadori.