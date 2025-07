Svolta Beukema, Gazzetta: il prezzo scende, accordo più vicino. Le cifre

vedi letture

Sam Beukema si avvicina sempre di più al Napoli. Lavoro prezioso degli agenti per convincere il Bologna ad abbassare le pretese, dai 35 ai 30 milioni che ora occorrono per chiudere. Il Napoli aveva previsto un'operazione da 25 milioni ma ora, come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la forbice tra domanda e offerta si è ridotta e l'accordo è vicino. Con il giocatore invece l'intesa era stata già trovata da tempo. Beukema vuole il Napoli e non vede l'ora che l'affare si possa concretizzare.

Potrebbe dunque essere lui il prossimo colpo del Napoli aspettando Noa Lang del Psv con cui c'è già intesa. Il mercato del Napoli sta entrando nel vivo. Dopo Marianucci e De Bruyne il club lavora ad altre operazioni da chiudere prima del ritiro per Dimaro previsto dal 17 al 27 luglio. Il raduno a Castel Volturno è invece fissato per il 15 luglio.