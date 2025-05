Dal Belgio: "De Bruyne a un passo! Intesa su ingaggio e ha già parlato con Lukaku"

Walter Baseggio, ex calciatore, ha parlato quest’oggi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “De Bruyne se arrivasse al Napoli sarebbe una cosa bellissima per gli azzurri ma anche per la Serie A perché è un giocatore di grandissima qualità. Fui vicino al Napoli ma con l’Anderlcht giocavo la Champions League mentre gli azzurri erano in C1 in quel momento perché era appena arrivato De Laurentiis.

Ma il Napoli è sempre stata la mia squadra del cuore. Ho parlato con tante persone che sono vicine a Kevin De Bruyne, mi hanno detto che il Napoli lo vuole prendere e che sono d’accordo sullo stipendio. Restano da limare gli accordi sui diritti d’immagine, ma lui ovviamente ha una grande visibilità sotto quel punto di vista. Lukaku è stato una delle persone che ha parlato con De Bruyne, e se Conte rimarrà dovrà assolutamente avere Kevin oltre ad altri calciatori importanti per affrontare al meglio la Champions League”.