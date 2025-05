Erede Kvara: c'è un esterno che fa letteralmente impazzire Manna

Il Napoli, dopo la conferma di Conte, si attiva per il mercato. Tanti i profili ricercati. Si rinforzerà soprattutto l'attacco. Caccia all'erede di Kvaratskhelia con sei mesi di ritardo. Il club azzurro dunque vuole puntellare il reparto offensivo con un esterno di qualità dopo l'addio del georgiano che domani affronteàr l'Inter nella finale di Champions League con il suo Psg.

Ne parla La Gazzetta dello Sport che fa un nome preciso. "Noa Lang, 26 anni, fa letteralmente impazzire Manna, che a gennaio c'è andato vicino e ha dovuto rassegnarsi soltando dinnanzi al no secco del Psv. Ma in sei mesi le situazioni cambiano e Lang non ha mai dimenticato Napoli, magari vale il discorso anche in senso contrario".