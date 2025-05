Sta per essere annunciato il colpo più fashion dell'era ADL

Kevin De Bruyne sta per arrivare. I tifosi non vedono l'ora di leggere il tweet dell'annuncio. Ci vorrà ancora un po' di tempo anche se, come confermato dal ds Manna, i tempi sono quasi maturi. Un grande colpo, un parametro zero di assoluto valore per accrescere la qualità in mezzo al campo della squadra azzurra.

Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, "i suoi manager sono stati a Napoli per una serie di rifiniture con Manna. C'è pure una bella villa che l'aspetta. Ogni giorno può essere quello buono per annunciare il colpo più fashion dell'estate, forse dell'era De Laurentiis, che pure ne ha fatti". Si attendono dunque novità per visite, firma e annuncio ufficiale.