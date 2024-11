Dal Portogallo - Mourinho pazzo di Osimhen: lo vuole al Fenerbahce e prepara offerta al Napoli

vedi letture

Al momento un reintegro di Osimhen all'ombra del Vesuvio pare improbabile.

Sei gol e 4 assist in 8 presenze. Ancora meglio, in 563 minuti giocati. Insomma, l'avventura di Victor Osimhen in prestito secco al Galatasaray sta andando a meraviglia, in compagnia dell'ex Napoli Dries Mertens e dell'ex interista Mauro Icardi. Il cartellino dell'attaccante nigeriano al momento resta di proprietà del Napoli, ma in estate Aurelio De Laurentiis dovrà districare una situazione che non l'ha certo soddisfatto al termine della scorsa sessione di mercato.

Colpo di scena

Al momento un reintegro di Osimhen all'ombra del Vesuvio pare improbabile. E mentre il 25enne continua a il suo processo di adattamento a Istanbul, c'è chi invece vorrebbe insinuarsi tra lui e il Galatasaray. Infatti, secondo quanto rivelato da O Jogo, il Fenerbahce di José Mourinho sta pensando di fare una grande mossa di mercato e potrebbe presentare un'offerta al Napoli per ingaggiare il nigeriano, scippandolo agli acerrimi rivali di Super Lig. L'attaccante ha una clausola rescissoria che vale 81 milioni di euro a gennaio, riferisce la testata portoghese, mentre in estate scenderà a 75 milioni di euro. Il Galatasaray è certamente soddisfatto delle prestazioni di Osimhen, eppure non vorrebbe spingersi oltre 50 milioni di euro per trattenere il giocatore. A differenza del Fener che sta sempre più riflettendo di fare un'offerta più alta.