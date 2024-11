Dall'Inghilterra - Contatti tra Napoli e West Ham per possibile cessione di Simeone

Napoli, dall'Inghilterra: contatti col West Ham per la cessione di Giovanni Simeone. Stando, infatti, a quanto riferito dalla stampa inglese, la dirigenza londinese avrebbe avviato i contatti con quella partenopea per parlare di un possibile approdo oltremanica di Giovanni Simeone, centravanti classe 1989, che in questa prima parte di stagione ha messo a referto 13 presenze (di cui due sole da titolare) e un gol.

Per Julen Lopetegui, manager del West Ham, il Cholito sarebbe il giocatore ideale per sopperire all'assenza causa infortunio di Niclas Fullkrug e ai cali di rendimento di Michail Antonio.