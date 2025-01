Dall'Inghilterra: "Garnacho? United non vorrebbe cederlo, ma ha due problemi"

Nel corso della trasmissione “Il Napoli su Telecapri” è intervenuto Davide Chinellato, corrispondente dall’Inghilterra per La Gazzetta dello Sport: “Cosa si dice qui sull’affare Garnacho-Napoli? Si dice che è una situazione in evoluzione, i tifosi del Napoli fanno bene a sognare perché è una possibilità. Lo United non vorrebbe cederlo, ma ha 2 ordini di problemi. Il primo è legato all’obbligo che hanno i Red Devils di effettuare una cessione importante entro il 30 giugno per sistemare i conti“.

In Inghilterra le regole sul Fair Play finanziario sono molto strette e siccome è un prodotto del vivaio sarebbero soldi messi tutti a bilancio, un po’ come accaduto anche per McTominay la scorsa estate. Vendere Garnacho a 80 milioni di euro sarebbe un colpo per lo United, perché ad oggi sono vicini o addirittura al di là di 120 milioni di perdite cumulabili in 3 anni. Ci stanno pensando proprio per questo, perché sistemerebbe le cose, ma siamo in un momento in cui possono farlo ancora alle loro condizioni“.

“Tutto ciò fino a quando non sia lo stesso Garnacho a chiedere la cessione. Pare infatti che non gradisca del tutte le idee del nuovo tecnico Amorim: nasce come esterno d’attacco, e invece con il portoghese dovrebbe giocare più al centro del campo. Chiaro che se il giocatore si impuntasse sarebbe tutto molto più facile per il Napoli: poi c’è Conte, l’anno prossimo farà sicuramente una coppa europea importante, e poi c’è fattore McTominay che potrebbe fornire un assist importante agli azzurri“.