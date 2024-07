Dall'Inghilterra: "Greenwood stella del calcio inglese, ma è discontinuo. Conte lo conosce..."

Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Fino a ieri c’era confusione nel Napoli, sia dal punto di vista tecnico che da quello societario. Adesso con Conte è cambiato tutto, decide tutto Conte nonostante siano state prese delle nuove figure dirigenziali. Sembra che De Laurentiis si sia ritirato un attimo.

Greenwood? Conte lo conosce bene, ma è molto discontinuo. Ha qualità tecniche di primo grado, dobbiamo vedere se la testa gli funzioni ancora. Doveva essere una stella del calcio inglese prima di incappare in certe situazioni. Se Conte lo prende è perchè avrà avuto delle garanzie, Greenwood è un giocatore valido, ma Conte deve prima risolvere la situazione del numero 9. Non è normale portare in ritiro Osimhen per poi venderlo tra qualche giorno, è una situazione molto strana per una società come il Napoli. Osimhen andrà in Inghilterra, non andrà in Arabia. Lo ricoprono d’oro sia in Inghilterra che in Arabia, lui vuole ancora stare al top, vuol puntare al Pallone d’Oro o alla Champions. In Arabia ci andrà tra qualche anno, ma non adesso. Buongiorno? Il Napoli ha investito in un giocatore che può essere il difensore giusto a grossi livelli, ha dimostrato di avere grandi qualità a Torino. A Napoli, con Conte che vede anche il pelo nell’uovo, può diventare un top e diventare il futuro centrale della nazionale”.