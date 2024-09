Dall'Inghilterra - Il Chelsea cerca ancora un '9': Osimhen resta in lista con altri tre

L'estate scorsa il Chelsea non è riuscito a chiudere l'operazione per un nuovo centravanti ed è rimasto con il solo Nicolas Jackson nel ruolo di '9', dopo l'addio di Romelu Lukaku. Ma la ricerca di un bomber in casa Blues non è terminata e per tutta la stagione saranno osservati diversi attaccanti per provare poi a sferrare l'assalto nelle prossime sessioni di mercato. Tra i nomi nella shortlist del club inglese c'è sicuramente Victor Osimhen, per il quale è stato fatto un tentativo anche negli ultimi giorno dello scorso calciomercato.

Tuttavia, stando a quanto riferito da TeamTalk, oltre alla punta di proprietà del Napoli c'è anche un altro Victor, un altro nigeriano tra l'altro, nel mirino: Victor Boniface. Diversi membri della dirigenza lo stanno osservando e sono convinti che l'attaccante del Bayer Leverkusen sarebbe perfetto nello scacchiere di Enzo Maresca ed è in linea con i nuovi parametri societari. Il portale aggiunge che, oltre a Osimhen e Boniface, al Chelsea interessano anche Benjamin Sesko del Lipsia e Viktor Gyokeres dello Sporting Club di Lisbona.