Dall'Inghilterra - Il Chelsea non va oltre il prestito con diritto di riscatto per Osimhen

L’arrivo di Pedro Neto ha risposto al bisogno più urgente del Chelsea, ossia quello di prendere un rinforzo sulla fascia d'attacco, ma i Blues sono ancora vigili sul mercato per altri rinforzi offensivi, come si evince anche dai colloqui con l’Atletico Madrid per Joao Felix, dopo che l'operazione sempre con i Colchoneros per Samu Omorodion è definitivamente saltata.

Secondo quanto racconto da The Athletic, il Chelsea mantiene un vivo interesse per Victor Osimhen e si muoverà nelle prossime ore se la struttura dell'accordo sarà ritenuta fattibile. Le trattative con il Napoli finora sono incentrate su un possibile prestito con diritto di riscatto. Si tratta di una negoziazione complicata, strettamente legata alla corsa del club di Serie A all'attaccante del Chelsea Romelu Lukaku, si legge.

Big Rom s’allena in disparte con il Chelsea. Il belga sta aspettando quella chiamata che gli regalerebbe un enorme sorriso, che lo renderebbe felice di ritornare in Italia agli ordini del suo allenatore preferito, Antonio Conte.