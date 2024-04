Dall'Irlanda - Al Napoli piace Trai Hume: "Si valuta una mossa in estate"

Trai Hume, classe 2002, è un nome nuovo da tenere in considerazione per la campagna acquisti del Napoli.

Trai Hume, classe 2002, è un nome nuovo da tenere in considerazione per la campagna acquisti del Napoli. Questa la notizia data in esclusiva dal Belfasttelegraph, che spiega come ci sia anche il club azzurro sulle tracce del terzino del Sunderlan, che all'occorrenza può fare anche il centrale.

"Aston Villa, Bournemouth, Leeds, Leicester e Napoli sono tutti ammiratori del difensore del Sunderland e stanno valutando una mossa nell'estate del 2024 per il 22enne difensore" si legge sul portale irlandese.