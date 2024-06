Dalla Francia - David non costa tanto: la valutazione fatta dal Lille

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – II Tempo’, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Guillaume Maillard-Pacini

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – II Tempo’, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Guillaume Maillard-Pacini, giornalista di Eurosport France: "Ho letto tanti rumors sull’accostamento di Osimhen al PSG, ma la sensazione è che non ci sia molto di concreto perché il PSG sa che il profilo più adeguato per sostituire Mbappé è Kvaratskhelia. E sicuramente il PSG non può prendere sia Osimhen che Kvaratskhelia, dopo aver speso tantissimo per Kolo Muani e Ramos l’estate scorsa, due nomi che la società parigina vuole rilanciarli. Luis Enrique non vuole Osimhen, la sua priorità è Kvaratskhelia. Forse l’accostamento Osimhen-PSG è dovuto alla presenza di Campos, un dirigente che conosce bene Victor avendolo avuto al Lille".

David? E’ un profilo che piace al Napoli. Si tratta di un giocatore pronto al salto di qualità. Il vantaggio nell’operazione David sta nel fatto che ha un solo anno di contratto con il Lille e per questo la sua valutazione non è alta, per una quarantina di milioni di euro può essere preso. Essendo a un anno dalla scadenza, da febbraio prossimo sarebbe libero di accordarsi con chi vuole e andar via a parametro zero. La richiesta d’ingaggio di David dovrebbe aggirarsi sui 4-5 milioni di euro”.