Dalla Spagna: "Atletico su Gyokeres con Dovbyk alla Roma", l'Arsenal torna su Osimhen?

Non è affatto piaciuto all'Atletico Madrid lo sgambetto della Roma per l'obiettivo Artem Dovbyk, per il quale era già stata trovata un'intesa economica di massima col Girona. Per questo, nonostante i colchoneros restino in pressing sull'attaccante ucraino, a Madrid si iniziano a valutare seriamente anche altri profili per consegnare a mister Simeone il sostituto di Morata e Depay nel reparto avanzato.

Secondo il quotidiano Sport, i biancorossi oggi come non mai sognano di acquisire i servizi di Viktor Gyökeres. Tra le rivelazioni della scorsa stagione, dopo aver segnato 34 gol e 12 assist nella sua prima annata con lo Sporting CP, il bomber 26enne è stato non a caso accostato più volte a un trasferimento al Paris Saint-Germain o ad altre big europee. La squadra portoghese però è stata chiara: per il suo cartellino non tratterà a meno di 60 milioni di euro, che si tratti dell'Atletico o di qualsiasi altra pretendente. Lo svedese piaceva anche all'Arsenal che a questo punto potrebbe tornare alla carica per Osimhen come hanno raccontato da Londra.