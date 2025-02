Dalla Spagna - Natan, il Betis vuole riscattarlo e rivenderlo: quanto incasserebbe il Napoli

vedi letture

Natan si sta distinguendo con il Real Betis per il suo ottimo rendimento: si è guadagnato infatti il posto da titolare in difesa, per lui in totale già 31 presenze tra campionato, Copa del Rey e Conference League. Il club biancoverde è soddisfatto delle sue prestazioni e per questo sembra decisamente orientato ad esercitare l'opzione di riscatto.

Come rivela il quotidiano spagnolo El Desmarque, sono davvero alte le possibilità che il Betis acquisti il centrale brasiliano in prestito dal Napoli. La cifra del riscatto è fissata a 9 milioni di euro e, avendo Natan già attirato l'interesse anche di altre squadre europee importanti, il club spagnolo vuole riservarsi l'occasione di poterlo rivendere ad un prezzo maggiore.