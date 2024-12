Danilo la priorità per la difesa: non è centrale nella Juve, il Napoli studia il colpo

vedi letture

Il mercato del Napoli sta già entrando nel vivo, a pochi giorni dall'apertura ufficiale della finestra invernale. Ci saranno diversi movimenti: in uscita il nome di Rafa Marin è fortemente accostato al Como, in entrata invece è quasi fatta per l'acquisto in prospettiva di Luis Hasa, ma non è tutto.

Infatti Antonio Conte vuole rinforzare anche un pacchetto arretrato, e il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna sta studiando il colpo. È Danilo della Juventus la priorità per la difesa, come riporta il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira. Il brasiliano non è centrale nel progetto tecnico di Thiago Motta, che potrebbe dare il via libera per il trasferimento già a gennaio. Il classe 1991 ha già ricevuto delle importanti offerte dal Brasile e dall'Arabia Saudita, ma dal canto suo vorrebbe continuare a giocare in Europa, e il Napoli è alla finestra.