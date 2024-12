Ultim'ora Colpo in attacco: Napoli in chiusura per il 2004 del Lecce Hasa

vedi letture

Non solo il difensore centrale, la vera priorità per il mercato di gennaio. Il Napoli lavora anche con uno sguardo al futuro e, stando a quanto riferito dal portale specializzato nel mercato Relevo, il club azzurro sarebbe a un passo da Luis Hasa, ala destra di proprietà del Lecce, cresciuto nella Juventus. Classe 2004. Questo è il tweet del giornalista Matteo Moretto: "Il Napoli è in chiusura per Luis Hasa, del Lecce".

