David al Napoli? Dalla Francia: "L'Italia lo affascina, ci sono voci insistenti..."

vedi letture

Bruno Satin, noto agente francese, ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato del calciomercato europeo soffermandosi, tra i vari argomenti, anche sullo svincolato Jonathan David (accostato al Napoli e alla Juventus). Di seguito le sue dichiarazioni: "In Francia sento sempre più voci su Jonathan David in Italia, non so se alla fine arriverà lì o in Inghilterra, ma mi sembra ci sia un fascino particolare per l'Italia.

Dove lo vedrei bene? Ho sentito voci su Juve, Inter e Napoli, non sono dentro all'operazione. Costruire il progetto bianconero intorno a lui? Non è uno che ha già vinto e arriva da Real o Barcellona, arriva dal Lille, ma è in crescita, da noi ha fatto molto bene e quando uno fa così bene in Francia normalmente fa bene".