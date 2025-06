Ngonge verso l'addio, ma il Napoli non vuole una perdita nel bilancio: la situazione

Quale futuro per Cyril Ngonge? Un suo addio al Napoli nel corso della finestra di mercato estiva è probabile. Le ultime arrivano da La Gazzetta dello Sport: "Poi c’è Cyrill Ngonge (25), che De Laurentiis volle a tutti i costi nel gennaio del 2024 e che però non può rappresentare una perdita a bilancio.

Cercasi estimatore e ce ne sono, in Italia e all’estero, ma bisognerà attendere gli sviluppi di un mercato che ha i suoi tempi e le proprie esigenze. Ngonge porta con sé ciò che ha fatto a Verona, non poco, forse sufficiente per farlo diventare un fattore, a modo suo".