Frenata Musah, Gazzetta: può saltare tutto? L'entourage risponde così

Il Napoli ha puntato su Yunus Musah per un ulteriore rinforzo a centrocampo, ma mentre l'operazione sembrava vicina alla chiusura ora vive un momento di stand-by. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Una conclusione più rapida, in via Aldo Rossi, sperano l’abbia la vicenda legata a Musah, a un passo dal trasferimento al Napoli.

E invece l’operazione ha avuto un rallentamento: gli azzurri non vogliono andare oltre quota 25 compresi i bonus. Il Diavolo ne chiede qualcuno in più. Può saltare tutto? L’entourage dell’americano ha fiducia e anche i dirigenti rossoneri in fondo sperano che non ci siano sorprese".