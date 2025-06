Lucca si avvicina! Tmw: balla sempre meno tra domanda e offerta

Lorenzo Lucca si avvicina sempre di più al Napoli. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com, secondo cui i contatti fra le parti sono continui, tanto che nelle ultime ore si respira aria di ottimismo per la definizione della trattativa, benedetta anche dal tecnico Antonio Conte, che vuole un vice Lukaku forte fisicamente da inserire in rosa. L'Udinese sta cercando di tirare sul prezzo, perché ora - anche in virtù di interessamenti altrui - ha alzato il tiro verso i 30 milioni, magari con l'inserimento di qualche bonus. Un'intesa di massima fra gli azzurri e il centravanti già c'è. La forbice fra domanda e offerta fra i club si sta assottigliando.

E le altre? Sembrano decisamente più indietro, costrette a giocare su più tavoli. La Juventus ha in ballo il nuovo prestito di Kolo Muani, il rinnovo eventuale di Vlahovic e una proposta per David. Il Milan sta concentrandosi su altri fronti, in particolare il centrocampista centrale dopo l'addio di Reijnders, mentre l'Inter potrebbe puntare su Pio Esposito come attaccante dietro ai vari Lautaro, Thuram e Taremi, quindi non ha poi troppa fretta.

Insomma, il Napoli è in pole position e pare pronto a sferrare l'attacco decisivo. Rimangono sul tavolo anche altre opzioni - come Darwin Nunez del Liverpool - ma sarebbero decisamente più costose.