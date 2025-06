Retroscena Marianucci: il suo acquisto non ha intaccato il budget per il mercato, il motivo

Il Napoli ha annunciato i primi tre importanti tasselli per questa sessione estiva. Si tratta della conferma di Juan Jesus con relativo rinnovo, dell'acquisto a parametro zero di Kevin De Bruyne e dell'arrivo di Luca Marianucci dall'Empoli. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Napoli non ha ancora intaccato il budget di mercato di 200 milioni.

Questo è possibile grazie al fatto che per il campione belga non è stato pagato alcun cartellino, e i fondi per il difensore Marianucci provengono da un'altra operazione. Il quotidiano sottolinea che il Napoli ha finanziato l'acquisto di Marianucci grazie ai proventi della cessione definitiva del brasiliano Natan al Betis Siviglia.