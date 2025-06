Napoli scatenato sul mercato! Tmw: 6 fronti aperti, può chiudere un acquisto in settimana!

Il Napoli che la scorsa settimana ha ufficializzato l'ingaggio di Kevin De Bruyne potrebbe già aver messo a segno il colpo dell'estate. Il miglior giocatore dell'era Guardiola al Manchester City, a quasi 34 anni, è sbarcato nella squadra Campione d'Italia con l'intento di condurla anche in Champions League verso vie inesplorate. Oltre al ruolo di comparsa. KDB è la ciliegina sulla torta consegnata ad Antonio Conte dopo la conquista del Tricolore, ora però c'è da mettere in piedi tutto il resto. C'è da ampliare una squadra che nell'ultima stagione era risicata pur dovendo pensare solo alla Serie A. Figurarsi adesso...

Il direttore sportivo Giovanni Manna lo sa bene. Sa soprattutto che Conte quando è stato convinto a restare ha ricevuto rassicurazioni soprattutto sulla tempistica. Vuole che il 75/80% della squadra sia a disposizione per l'inizio del ritiro. Tradotto: almeno altri 4-5 acquisti nel prossimo mese, scrive Tuttomercatoweb.com.

Detto che c'è ancora da sistemare Victor Osimhen, che la cessione del nigeriano in tempi rapidi darebbe un boost enorme anche al calciomercato in entrata, il Napoli si sta muovendo per concretizzare altre situazioni e in questo momento sono sei i fronti caldi. Quelli su cui possiamo aspettarci novità già in questi giorni.

1) Il rinnovo di Alex Meret - Da mesi le parti in causa parlano di fiducia diffusa ma alla scadenza del contratto mancano due settimane e la firma sul nuovo accordo biennale ancora non c'è. L'incontro per sancire il nuovo accordo dovrebbe arrivare questa settimana, ma al momento ancora non è stata fissata data e ora.

2) Antonio Conte vuole Yunus Musah - Un accordo di massima era stato raggiunto intorno ai 25 milioni di euro bonus compresi. Poi proprio quei bonus su cui non c'è totale accordo stanno facendo rallentare la trattativa. Ma Conte lo vuole, a tutti i costi.

3) Il vice Giovanni Di Lorenzo - Il profilo è già stato individuato: si tratta di Juanlu Sánchez, 2003 del Siviglia. Il club andaluso nelle ultime ore ha un po' alzato le pretese ma forte dell'accordo già blindato col calciatore il Napoli conta di arrivare presto a dama.

4) Il centrale di difesa - Giovanni Manna voleva chiudere in fretta per Sam Beukema, ma poi il Bologna ha alzato un muro. Ora si guarda in casa Atalanta, a Hien e Scalvini. Con Rafa Marin che andrà in prestito al Villarreal e Marianucci tutto da scoprire, c'è necessità di chiudere il prima possibile l'acquisto di un centrale all'altezza di Rrahmani e Buongiorno.

5) Darwin Nunez o Lorenzo Lucca? Così diversi e così simili. Il Napoli sta trattando entrambi consapevole che nei prossimi giorni dovrà indirizzare le sue attenzioni sono su uno dei due.

6) L'erede di Kvaratskhelia - Qui il casting è ancora in corso e difficilmente si stringerà il cerchio nel giro di pochi giorni. Chiesa o Nusa? Noa Lang o Ademola Lookman? Giovanni Manna tiene vivi tutti i contatti sapendo che di esterni d'attacco ne servono un paio visto il mancato riscatto di Okafor e la certa partenza di Ngonge.