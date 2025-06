Sudakov resta nel mirino: Napoli pronto ad alzare l'offerta (ma serve prima una cessione)

Georgiy Sudakov resta sempre un obiettivo del Napoli, che segue con grande attenzione la situazione del centrocampista offensivo dello Shakhtar Donets. Ne parla Ciro Venerato, esperto di mercato, intervenuto ai microfoni del Tg Sport per fare il punto sulla questione: "Più dura la pista che porta a Sudakov, che potrebbe arrivare in caso di cessione di Anguissa

Per lo Shakhtar sono pochi 25 milioni più cinque di bonus messi sul piatto dal club azzurro. Gli ucraini ne chiedono 40 in contanti. Ma il Napoli non si arrende e più in là rilancerà la sua offerta: l'ucraino piace tanto.