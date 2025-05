De Bruyne-David, Marchetti: "Contatti continui, Napoli in corsa ma c'è tanta concorrenza"

"De Bruyne e David? Il Napoli è in piena corsa per entrambi, ma ovviamente c'è concorrenza". Queste le parole a Radio Marte di Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport: "Col Genoa il Napoli non ha disputato una brutta partita, il gol di Vasquez è nato da un errore di Billing ed Olivera, errore troppo grande per potersi ripetere ancora. Questo è il bicchiere mezzo pieno. Il bicchiere mezzo vuoto riguarda ovviamente il risultato, un deludente pareggio casalingo in ottica volata scudetto con due punti di vantaggio sull'Inter. È un errore tutto italiano dare per scontato che le squadre che non hanno niente da chiedere al campionato non lottino! Per fortuna non è così: è una questione di orgoglio, di dignità e di professionalità. Le motivazioni contano fino ad un certo punto, poi le partite si devono giocare.

È l'Inter a dover guardare il Napoli, e non viceversa. A Parma comunque non sarà facile, gli emiliani si giocano la permanenza in serie A. Dobbiamo dare ampi meriti al Napoli, a prescindere da come finirà. Società, allenatore, calciatori e staff stanno facendo un lavoro eccezionale. De Bruyne? È un work in progress: l'interlocuzione con il giocatore è continua e presto si parlerà degli aspetti economici. David? Anche qui si parla continuamente con l'entourage. Su entrambi i giocatori non c'è solo il Napoli ma il club azzurro è in piena corsa".