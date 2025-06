De Bruyne-Napoli, Sky: nessun acquisto è mai saltato per i diritti d'immagine

Luca Marchetti della squadra mercato di Sky Sport ha parlato a Radio Marte di De Bruyne atteso domani per le visite mediche con il Napoli: “De Bruyne farà le visite mediche domani, l’accordo è stato ormai vidimato da entrambe le parti. Il contratto è l'ultimo ostacolo da dover superare quando si tratta del Napoli ma non è mai successo che un giocatore non abbia firmato a causa del nodo diritti d'immagine.

De Bruyne è calciatore da pallone d'oro, da’ lustro al Napoli ma rischia di essere in assoluto il colpo del mercato dell'intera serie A. Il Napoli ha fatto tanti colpi nell'era De Laurentiis, ma è un acquisto - quello di De Bruyne - ancor più imponente di quello di Higuain, che sul podio del pallone d'oro non c'è mai entrato. De Bruyne ha fatto le fortune del City, arriva non più giovanissimo ma questo non vuol dire che non possa fare la differenza".