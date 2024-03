Dendoncker, destino segnato: il Napoli ha già preso una decisione sul suo futuro

Leander Dendoncker tornerà all'Aston Villa a fine stagione. Il Napoli - riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano - non ha intenzione di attivare l’opzione di acquisto da 9 milioni di euro. Il centrocampista belga, arrivato a gennaio, ha giocato fin qui solo 21 minuti totali in Serie A.

🟣 Leander Dendoncker, set to return to Aston Villa in June as Napoli are not planning to trigger €9m buy option.



Dendoncker only played 21 total mins in Serie A since joining in January. pic.twitter.com/UPVZJ149mf