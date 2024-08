Difficoltà per McTominay: fari di Manna anche su un 2002 dell'Anversa

Il mercato del Napoli fatica a sbloccarsi, con gli azzurri che devono voltare subito pagina dopo il bruciante 0-3 subito contro l'Hellas Verona in un esordio tutt'altro che felice. Se Antonio Conte ha il suo da fare in campo, lo stesso si può dire per il direttore sportivo Giovanni Manna sul fronte mercato, dove i partenopei sono chiamati agli straordinari in questa ultima decade di sessione trasferimento.

Difficoltà McTominay, fari su Mandela Keita

Sono numerose le difficoltà riscontrate nel raggiungere un accordo con il Manchester United per Scott McTominay, soprattutto sul fronte economico per il suo cartellino. Secondo quanto si legge su Tuttosport, l'attenzione di Manna si è spostata ora su Mandela Keita, centrocampista belga dell’Anversa. Il

classe 2002 è visto dalla dirigenza azzurra come una possibile e valida alternativa a Frank Anguissa, con il suo arrivo che potrebbe colmare la casella lasciata libera dalla recente partenza in prestito di Cajuste, direzione Ipswich Town. L’Anversa però al momento non sembra intenzionato a lasciarlo partire, anche se potrebbe considerare offerte a partire dai 16 milioni di euro.