Dopo Olivera, trattative aperte per altri due rinnovi: il punto

Mathias Olivera è stato il primo. Nelle scorse ore il Napoli ha annunciato il rinnovo del terzino sinistro che ha messo nero su bianco il suo nuovo accordo che sarà valido fino al giugno del 2030. Sistemata la questione, il ds Manna può ora concentrarsi sulle altre trattative aperte in questo senso, come scrive Tmw.

Dopo Olivera tocca a Meret. E poi ad Anguissa

Per quanto riguarda Alex Meret, la scorsa settimana è andato in scena un nuovo summit fra l'entourage e la dirigenza azzurra e le parti si sono ulteriormente avvicinate: entro la fine di marzo arriverà la firma sul rinnovo del portiere fino al 2027. Discorso diverso per Frank Zambo Anguissa: il centrocampista ha il contratto attuale in scadenza al termine della stagione, ma il Napoli ha in mano un'opzione di prolungamento biennale. Normale quindi che la società sia tranquilla, anche se l'intenzione è quella di incontrarsi per definire magari un contratto più lungo. L'appuntamento però sarà salvo sorprese solo nei prossimi mesi.