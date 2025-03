Ultim'ora Olivera rinnova fino al 2030: l'annuncio della SSC Napoli

Il ds del Napoli Giovanni Manna lo aveva annunciato in conferenza a inzio febbraio. Ora è ufficiale. Mathias Olivera rinnova fino al 2030. Ecco l'annuncio del club azzurro: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Mathías Olivera fino al 30 giugno 2030. Il 15 agosto 2022 il suo debutto in maglia azzurra, in occasione della vittoria esterna per 2-5 al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Olivera ha disputato 90 presenze con il Napoli, realizzando 3 reti e fornendo 6 assist. Congratulazioni, Mati!".

Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna anche a fine febbraio aveva fatto il punto sui rinnovi: "I rinnovi fanno parte del lavoro ordinario, su Olivera manca solo l'annuncio, abbiamo praticamente fatto tutto, con Meret stiamo parlando, mentre per Anguissa è una situazione diversa, ne parleremo con calma perché non c'è fretta. Si programma per fare tutto nei tempi migliori possibili".