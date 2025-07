Doppio annuncio di ADL? Stanno per arrivare altri due rinnovi di contratto

Non solo mercato in entrata o uscita. Il Napoli, infatti, è vicino a un doppio colpo. Un doppio annuncio. Nessun volto nuovo ma due rinnovi di contratto che a quanto pare sono imminenti secondo quanto scrive il quotidiano Tutosport oggi in edicola: "Il Napoli avanza per Sanchez (Siviglia), che resta il principale candidato al ruolo di vice Di Lorenzo; mentre sono in dirittura d'arrivo i rinnovi di Politano e Anguissa fino al 2028. In uscita Lindstrom destinato al Wolfsburg. Capitolo Ndoye: i campioni d'Italia non hanno mollato la presa per lo svizzero".