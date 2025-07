Folorunsho, le visite mediche col Cagliari sono state spostate: il motivo

Il futuro di Michael Folorunsho non è ancora stato deciso. Nonostante l'appuntamento fosse infatti stato già fissato per la giornata di oggi, le visite mediche per il Cagliari sono state spostate di alcune ore: il motivo è da ricercare in alcuni dettagli ancora da sistemare fra la società sarda ed il Napoli proprietario del cartellino del giocatore. Lo riporta Tmw.

In questo scenario è da registrare un tentativo last second del Torino, che ha fiutato il rallentamento e provato ad inserirsi nella notte mettendo sul piatto una proposta di prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto al termine della stagione. In granata il calciatore ritroverebbe il suo ex tecnico Marco Baroni. Il Cagliari in questo scenario resta comunque fiducioso di definire gli ultimi dettagli col Napoli, per aggiungere alla rosa di mister Pisacane un importantissimo rinforzo a centrocampo quanto prima.