Napoli su Zaccagni, ma c'è un problema: la posizione della Lazio

Ndoye caro, Lookman verso l'Inter, così il Napoli valuta profili alternativi per completare l'attacco con un nuovo esterno offensivo. L'ultimo nome, che ritorna, è quello di Antonio Nusa del Lipsia. l Napoli forse vorrebbe un profilo più esperto, ma Nusa intriga. Poi, sullo sfondo, ci sarebbe pure Mattia Zaccagni, già trattato nel corso delle ultime stagioni quando ancora vestiva la maglia dell'Hellas Verona, ma la Lazio non ha intenzione di cedere i propri big. Anche perché non può sostituirli. Lo scrive Tmw.

